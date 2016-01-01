Позвоните нам - 8(921)572-63-69 (c 10 до 20 часов мск) У нас Вы можете купить банкноты мира, а также монеты и другие товары для коллекционеров Кто из вас не пользовался деньгами? Такого человека не найти, поскольку во все времена, когда стало известным понятие цены, деньги считались одним из важнейших средств для комфортного существования. Увы, не все можно было вырастить на огороде, выточить из камня и дерева и соткать из шерсти животных. И все равно без денег – никуда. А они, как известно, любят счет. Причем, процесс накопления денег – не есть любовь к ним, это любовь к материальным благам, которые потом покупаются на накопленные деньги.

В каменном веке были тоже своеобразные деньги – огромные валуны с отверстием посередине, но до XXI века они не дотянули, вернее, коллекционеры их не докатили. Когда же деньги обрели более эстетичную форму, то интерес к коллекционированию вырос.

Что касается банкнот или бон, то в Китае это здорово придумали – китайские бумажные деньги меньше места занимают и не выдают их количества своим звоном. Кроме того, при введении в оборот китайской валюты отпала необходимость перевозить наличный металл - все заменялось "банковской распиской" - bank note - банкнотой. Но хранятся банкноты меньше, чем монеты, и тем они ценнее, если им удалось сохраниться.

В XVIII веке в России народ уже мог оценить все достоинства первых бумажных денег. Печатные станки трудились над изготовлением ассигнаций, позже - билетов с изображением правителей и сильных мира сего. И коллекционеры бумажных денег вслед за станками начали трудиться на благо истории практически сразу. Но ценность таких банкнот тем выше, чем они старше. Хотя есть и такие бумажные деньги, которые, не имея за плечами многовековой истории, считаются раритетными, благодаря минимальному размеру тиража (эмиссии), а также длительности существования государства, в чьем обороте они находились. К примеру, известно ли вам, что первые бумажные деньги в Европе и Америке представляли собой картонные монеты? А уже через очень короткое время бумажные деньги – и доллары, и фунты стерлингов, и многие другие стали приобретать тот вид, к которому мы привыкли. Нужно отметить, что во многих странах деньги имеют одинаковое название, но выглядят совершенно по разному и имеют разную ценность – доллар США отличается от австралийского доллара. Доллары Ямайки также отличаются от намибийских или зимбабвийских. Это же относится и к фунтам, франкам, шиллингам и многим другим… Кроме того, существуют уникальные по своей сути бумажные деньги, к примеру, доллары Антарктиды, которые не встречаются больше нигде, или ЕВРО, имеющий хождение в странах Европы и заменивший собой многие национальные валюты.

Бумажные деньги как неотъемлемый элемент нашей жизни пользуются не только всеобщей славой и известностью, но и необходимостью. Наша цель состоит в том, что мы стремимся радовать коллекционеров банкнот возможностью владеть частицей истории и стать истинными ее хранителями. Если ваше хобби - бонистика, магазин "Банкноты мира" - это то, что вам нужно. Банкноты, боны и купюры всех стран мира можно купить через сайт, а жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашаем купить банкноты в нашем магазине. BANKNOTYMIRA.RU - магазин с самым широким ассортиментом банкнот



